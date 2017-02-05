Американские ученые получили решающие доказательства того, что заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) значительно увеличивает риск развития рака горла. По их данным, значительное увеличение риска заболевания связано с наличием большого числа партнеров по оральному сексу.
В исследовании, проведенном сотрудниками Института Джонса Хопкинса, приняли участие 100 мужчин и женщин с раковыми заболеваниями ротоглотки (рак горла, миндалин и спинки языка) и 200 здоровых добровольцев. Следы присутствия наиболее опасной разновидности вируса папилломы человека
Участники исследования подробно отчитывались о своей сексуальной жизни, а также о курении, потреблении алкоголя и соблюдении правил гигиены ротовой полости. При сопоставлении собранных данных выяснилось, что заражение вирусом папилломы человека связано с 32−кратным увеличением риска рака горла, а наличие 6 и более партнеров по оральному сексу увеличивало риск онкологического заболевания в 8,6 раз.
Кроме того, при наличии истории заражения ВПЧ повышенное потребление алкоголя и курение не приводили к дальнейшему увеличению вероятности рака горла. По мнению ведущего автора исследования Мауры Джиллисон, последнее наблюдение свидетельствует о том, что заражение ВПЧ является самостоятельным и весьма существенным фактором риска злокачественных заболеваний ротоглотки. «Если жизнедеятельность клеток уже нарушена ВПЧ, потребление алкоголя и курения не играют существенной роли», — пояснила она.
Маура Джиллисон впервые опубликовала данные о связи инфекции ВПЧ с определенными типами рака горла в 2000 году. Ее новая работа опубликована в New England Journal of Medicine. По словам ученой, число раковых заболеваний ротовой полости, связанных с заражением ВПЧ, продолжает возрастать, и не последнюю роль в этом играет распространение орального секса, который многие молодые люди склонны считать менее опасным, чем секс генитальный.
Впрочем, отмечает Джиллисон, рак ротоглотки в целом не является распространенным заболеванием, и в большинстве случаев оральное заражение ВПЧ не приводит к раку и проходит бессимптомно. Повышенный риск развития злокачественных новообразований ротовой полости, а также шейки матки, пениса, вагины и ануса связан с заражением несколькими конкретными разновидностями вируса, наиболее распространенной из которых является
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Оральный секс может привести к раку горла
Опубликовано: 2017-02-05 21:24:23
Американские ученые получили решающие доказательства того, что заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) значительно увеличивает риск развития рака горла. По их данным, значительное увеличение риска заболевания связано с наличием большого числа партнеров по оральному сексу.
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