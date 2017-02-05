Оральный секс может привести к раку горла Опубликовано: Американские ученые получили решающие доказательства того, что заражение вирусом папилломы человека (ВПЧ) значительно увеличивает риск развития рака горла. По их данным, значительное увеличение риска заболевания связано с наличием большого числа партнеров по оральному сексу.



В исследовании, проведенном сотрудниками Института Джонса Хопкинса, приняли участие 100 мужчин и женщин с раковыми заболеваниями ротоглотки (рак горла, миндалин и спинки языка) и 200 здоровых добровольцев. Следы присутствия наиболее опасной разновидности вируса папилломы человека ВПЧ-16 были обнаружены в 72 % злокачественных опухолей, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Участники исследования подробно отчитывались о своей сексуальной жизни, а также о курении, потреблении алкоголя и соблюдении правил гигиены ротовой полости. При сопоставлении собранных данных выяснилось, что заражение вирусом папилломы человека связано с 32−кратным увеличением риска рака горла, а наличие 6 и более партнеров по оральному сексу увеличивало риск онкологического заболевания в 8,6 раз.



Кроме того, при наличии истории заражения ВПЧ повышенное потребление алкоголя и курение не приводили к дальнейшему увеличению вероятности рака горла. По мнению ведущего автора исследования Мауры Джиллисон, последнее наблюдение свидетельствует о том, что заражение ВПЧ является самостоятельным и весьма существенным фактором риска злокачественных заболеваний ротоглотки. «Если жизнедеятельность клеток уже нарушена ВПЧ, потребление алкоголя и курения не играют существенной роли», — пояснила она.



Маура Джиллисон впервые опубликовала данные о связи инфекции ВПЧ с определенными типами рака горла в 2000 году. Ее новая работа опубликована в New England Journal of Medicine. По словам ученой, число раковых заболеваний ротовой полости, связанных с заражением ВПЧ, продолжает возрастать, и не последнюю роль в этом играет распространение орального секса, который многие молодые люди склонны считать менее опасным, чем секс генитальный.



Впрочем, отмечает Джиллисон, рак ротоглотки в целом не является распространенным заболеванием, и в большинстве случаев оральное заражение ВПЧ не приводит к раку и проходит бессимптомно. Повышенный риск развития злокачественных новообразований ротовой полости, а также шейки матки, пениса, вагины и ануса связан с заражением несколькими конкретными разновидностями вируса, наиболее распространенной из которых является ВПЧ-16.

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