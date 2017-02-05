Coca-Cola: главный враг зубов и замена бытовой химии

Большинство газированных безалкогольных напитков крайне опасны для зубной эмали. Разрушительный потенциал колы (например, Coca-Cola или Pepsi-Cola) в десять раз выше, чем у фруктового сока.

Этот вывод был сделан в результате достаточно простого эксперимента, проведенного Университетом Южного Иллинойса. Были закуплены 20 марок безалкогольных напитков, в том числе и их диетические (то есть, не содержащие сахара) версии. Несколько капель напитков из только что открытой банки капалось на полоски эмали, опять-таки только снятой с зубов. Эмаль взвешивалась до и после воздействия лимонада. Как оказалось, вес эмали уменьшался на 1.6%- 5%, причем наиболее страшными ее врагами оказались Coca-Cola, Pepsi-Cola, 7 Up и Diet 7 Up (под их воздействием зубная эмаль «похудела» более, чем на 5%).

Главной причиной этого явления назван высокий уровень кислотности этих напитков. Эту информацию опубликовал журнал General Dentistry. Американский журналист и продюсер Рич Бахлер более 30−ти лет собирает слухи и выясняет, насколько они соответствуют действительности. Среди них есть и такой: самый популярный в мире безалкогольный напиток Coca-Cola обвиняют в нанесении вреда здоровью потребителей, потому что содержащаяся в нем кислота делает возможным использование Coca-Cola в качестве чистящего средства. Защитники напитка доказывают, что кислота, содержащаяся в нем, также присутствует в абсолютно безобидных соках и молочных продуктах. По мнению Рича Бахлера, Coca-Cola действительно может использоваться в качестве чистящего средства для придания блеска унитазам, удаления ржавчины, зачистки контактов автомобильных аккумуляторов, откручивания проржавевших болтов и т.д. (все эти факты содержатся в различных руководствах по ведению домашнего хозяйства, опубликованных в США). Кроме того, автомобили, перевозящие концентрат Coca-Cola, в обязательном порядке снабжаются знаком «Опасный груз».

Все эти данные приводит агентство Washington ProFile.



medicus.ru