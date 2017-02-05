Пирсинг языка опасен для жизни

Пирсинг — прокалывание насквозь мягких тканей и продевание в отверстия каких-либо предметов — старая забава человечества. На Западе, откуда и пришла мода на пирсинг, к врачам нередко обращаются любители что-то себе проколоть с кровотечениями, воспалениями, отеками, аллергическими реакциями. Иногда после проколов образуются большие шрамы и рубцы, незаживающие раны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Медики США и Европы давно пытаются объяснить, насколько опасен прокол языка: отек языка может вызвать затруднение дыхания, инфекционные процессы в полости рта, которые могут закончиться серьезными последствиями вплоть до инфекционно-токсического шока и сепсиса.



Занесение инфекции во время прокола той или иной части тела может обернуться острым или хроническим воспалительным процессом, который способен вызвать аллергию, воспаление органов ротовой полости, и поражение лицевых нервов.



medicus.ru