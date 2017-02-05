Пирсинг — прокалывание насквозь мягких тканей и продевание в отверстия
Медики США и Европы давно пытаются объяснить, насколько опасен прокол языка: отек языка может вызвать затруднение дыхания, инфекционные процессы в полости рта, которые могут закончиться серьезными последствиями вплоть
Занесение инфекции во время прокола той или иной части тела может обернуться острым или хроническим воспалительным процессом, который способен вызвать аллергию, воспаление органов ротовой полости, и поражение лицевых нервов.