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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Пирсинг языка опасен для жизни
    Опубликовано: 2017-02-05 15:44:31

    Пирсинг — прокалывание насквозь мягких тканей и продевание в отверстия каких-либо предметов — старая забава человечества. На Западе, откуда и пришла мода на пирсинг, к врачам нередко обращаются любители что-то себе проколоть с кровотечениями, воспалениями, отеками, аллергическими реакциями. Иногда после проколов образуются большие шрамы и рубцы, незаживающие раны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Медики США и Европы давно пытаются объяснить, насколько опасен прокол языка: отек языка может вызвать затруднение дыхания, инфекционные процессы в полости рта, которые могут закончиться серьезными последствиями вплоть до инфекционно-токсического шока и сепсиса.


    Занесение инфекции во время прокола той или иной части тела может обернуться острым или хроническим воспалительным процессом, который способен вызвать аллергию, воспаление органов ротовой полости, и поражение лицевых нервов.

    medicus.ru

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