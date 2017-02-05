Соблюдение гипохолестериновой диеты в течение года позволяет снизить артериальное давление у пациентов с гиперлипидемией Опубликовано: Еще до включения в исследование, 66 участников соблюдали низкожировую диету (<7% калоража за счет насыщенных жиров, <200 мг/сут холестерина). При включении в исследование было рекомендовано потребление 1 г растительных стеролов, из обогащенного стеролами маргарина, на каждые 1000 ккал; около 10 г растворимой клетчатки на 1000 ккал за счет зерновых и овощей; 22.5 г соевого белка на 1000 ккал за счет соевого молока, мяса и других продуктов; 22.5 г миндаля на 1000 ккал, дополнительно к уже соблюдаемой низкожировой диете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Год спустя среднее систолическое артериальное давление (АД) снизилось на 4.2 мм рт. ст., диастолическое АД — на 2.3 мм рт. ст., по сравнению с исходными значениями. Степень снижения АД была одинаковой у участников, принимавших и не принимавших антигипертензивные препараты. Соотношение общего холестерина и холестерина липопротеинов высокой плотности снизилось на 13.3%. При регулярном потреблении миндаля систолическое и диастолическое АД снижалось более заметно; приверженность другим компонентам диеты на степень снижения АД достоверно не влияла, сообщают д-р David Jenkins и коллеги (St Michael’s Hospital, Торонто, Онтарио, Канада).

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