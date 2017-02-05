  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Соблюдение гипохолестериновой диеты в течение года позволяет снизить артериальное давление у пациентов с гиперлипидемией
    Опубликовано: 2017-02-05 11:44:44

    Еще до включения в исследование, 66 участников соблюдали низкожировую диету (<7% калоража за счет насыщенных жиров, <200 мг/сут холестерина).

    При включении в исследование было рекомендовано потребление 1 г растительных стеролов, из обогащенного стеролами маргарина, на каждые 1000 ккал; около 10 г растворимой клетчатки на 1000 ккал за счет зерновых и овощей; 22.5 г соевого белка на 1000 ккал за счет соевого молока, мяса и других продуктов; 22.5 г миндаля на 1000 ккал, дополнительно к уже соблюдаемой низкожировой диете, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Год спустя среднее систолическое артериальное давление (АД) снизилось на 4.2 мм рт. ст., диастолическое АД — на 2.3 мм рт. ст., по сравнению с исходными значениями. Степень снижения АД была одинаковой у участников, принимавших и не принимавших антигипертензивные препараты. Соотношение общего холестерина и холестерина липопротеинов высокой плотности снизилось на 13.3%. При регулярном потреблении миндаля систолическое и диастолическое АД снижалось более заметно; приверженность другим компонентам диеты на степень снижения АД достоверно не влияла, сообщают д-р David Jenkins и коллеги (St Michael’s Hospital, Торонто, Онтарио, Канада).

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...