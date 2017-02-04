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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Руководители против никотина
    Опубликовано: 2017-02-04 21:24:07

    Национальный институт здоровья и качества медицинской помощи Великобритании (NICE) предложил предоставить курящим работникам частных фирм возможность посещать медицинские консультации для желающих расстаться с пагубной привычкой в рабочее время и без потери заработной платы. По мнению аналитиков NICE, в долговременной перспективе данная мера не только не увеличит, но и сократит затраты работодателей, связанные со снижением трудоспособности курящих сотрудников и ущербом от пожаров, вызванных курильщиками, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Согласно подсчетам ученых, каждые 66 фунтов, вложенные в борьбу с курением среди работников, помогут сэкономить 350 фунтов за счет увеличения эффективности их труда. Президент Коммерческой Палаты Великобритании Дэвид Фрост выразил серьезную озабоченность в связи с предложениями Национального института здоровья.


    По его словам, они очень далеки от экономических реалий. «Задача бизнеса – создавать рабочие места. Люди, страдающие от никотиновой зависимости, могут бороться с ней как им угодно, но только не в рабочее время», — сказал Фрост. Разработанный Национальной системной здравоохранения Великобритании стандартный курс для курильщиков, желающих покончить с никотиновой зависимостью, включает 7 еженедельных двухчасовых консультаций.

    medicus.ru

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