Пародонтоз может быть предвестником рака

Выраженный пародонтоз может стать прогностическим признаком развития в организме раковых и других тяжелых заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Каролинского института. «Если у человека начинают выпадать зубы, то это означает, что сама болезнь протекает по меньшей мере 15−20 лет. Это может быть опасная для жизни инфекция, которая не сразу дает о себе знать», — считает руководитель исследования, профессор Биргитта Седер.

Медики в течение 16 лет наблюдали за 3 тыс. пациентов. Выводы, к которым они пришли, весьма неутешительны: у относительно молодых людей с выраженным пародонтозом вероятность преждевременной смерти от какой-либо серьезной болезни значительно выше, чем у остальных. Поэтому ученые сделали заключение, что пародонтоз представляет значительно большую опасность для здоровья нации, чем это представлялось раньше. За 16 лет врачи зарегистрировали среди наблюдаемых 110 летальных исходов. При этом средний возраст умерших составил 47 лет. Связь между состоянием полости рта и организма в целом очевидна, отмечают ученые. Риск раковых заболеваний и болезней желудочного тракта у больных с пародонтозом значительно выше, чем у людей со здоровыми зубами. Но пока медики не объясняют причин подобной взаимосвязи.

medicus.ru