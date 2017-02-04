Выраженный пародонтоз может стать прогностическим признаком развития в организме раковых и других тяжелых заболеваний, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными Каролинского института. «Если у человека начинают выпадать зубы, то это означает, что сама болезнь протекает по меньшей мере 15−20 лет. Это может быть опасная для жизни инфекция, которая не сразу дает о себе знать», — считает руководитель исследования, профессор Биргитта Седер.
Медики в течение 16 лет наблюдали за 3 тыс. пациентов. Выводы, к которым они пришли, весьма неутешительны: у относительно молодых людей с выраженным пародонтозом вероятность преждевременной смерти