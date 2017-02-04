Косметические средства могут убивать клетки кожи

Многие химические соединения, применяемые в индустрии красоты, не менее сложны, чем лекарства. Тем не менее свойства этих соединений контролируются далеко не так строго, как свойства лекарственных препаратов.

Канадские ученые пришли к выводу, что вещество, которое широко применяется при производстве некоторых популярных косметических продуктов, вызывает патологические процессы в клетках кожи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Соединение, о котором идет речь, называется 2−диметиламиноэтанол (DMAE). Оно входит в состав кремов, губных помад, шампуней, мыла и детских лосьонов.



Считается, что под действием DMAE клетки кожных покров, фибробласты, увеличиваются в размерах за счет расширения внутриклеточных полостей – вакуолей. Именно на этом свойстве DMAE, по утверждению разработчиков косметики, основан эффект разглаживания морщин и складок кожи.

В ходе экспериментов выяснилось, что DMAE не только увеличивает размер фибробластов, но и в течение последующих нескольких часов резко замедляет их метаболизм и скорость деления, а затем приводит к гибели значительной их части. При концентрациях DMAE, аналогичных концентрациям в косметическом средстве, в течение первых 24 часов в исследуемой культуре погибало до 25% клеток.



medicus.ru