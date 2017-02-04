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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Косметические средства могут убивать клетки кожи
    Опубликовано: 2017-02-04 11:44:55

    Многие химические соединения, применяемые в индустрии красоты, не менее сложны, чем лекарства. Тем не менее свойства этих соединений контролируются далеко не так строго, как свойства лекарственных препаратов.
    Канадские ученые пришли к выводу, что вещество, которое широко применяется при производстве некоторых популярных косметических продуктов, вызывает патологические процессы в клетках кожи, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Соединение, о котором идет речь, называется 2−диметиламиноэтанол (DMAE). Оно входит в состав кремов, губных помад, шампуней, мыла и детских лосьонов.


    Считается, что под действием DMAE клетки кожных покров, фибробласты, увеличиваются в размерах за счет расширения внутриклеточных полостей – вакуолей. Именно на этом свойстве DMAE, по утверждению разработчиков косметики, основан эффект разглаживания морщин и складок кожи.
    В ходе экспериментов выяснилось, что DMAE не только увеличивает размер фибробластов, но и в течение последующих нескольких часов резко замедляет их метаболизм и скорость деления, а затем приводит к гибели значительной их части. При концентрациях DMAE, аналогичных концентрациям в косметическом средстве, в течение первых 24 часов в исследуемой культуре погибало до 25% клеток.

    medicus.ru

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