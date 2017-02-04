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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • У мужчин тоже бывает анорексия
    Опубликовано: 2017-02-04 11:04:56

    Исследователи говорят, что результаты, опубликованные в журнале Biological Psychiatry («Биологическая психиатрия»), указывают на то, что мужчины так же уязвимы перед социальным давлением, которое доводит некоторых женщин до бесконтрольного поглощения пищи с последующей рвотой или до того, что они морят себя голодом. «Телесный образ приобретает для мужчин все большее значение, – говорит соавтор исследования доктор Гаррисон Поуп, профессор психиатрии из Медицинской школы Гарварда. – Среди мужчин существует большая молчаливая популяция, которая может на самом деле страдать от серьезных заболеваний».


    В целом, согласно этому исследованию, 4,5% взрослых, или 9,3 млн человек в определенный момент своей жизни страдали от расстройств питания. На долю анорексии приходится 1,3 млн. случаев, на долю булимии – 2,1 млн. Больше всего случаев приходится на долю расстройств пищевого поведению по типу переедания (binge eating) – 5,9 млн. Исследование, проводившееся силами ученых Медицинской школы Гарварда, основывалось на информации, полученной благодаря Национальному исследованию патологий – исследованию психических расстройств среди почти 9 тысяч американцев.


    Люди, страдающие анорексией, болезненно озабочены своим весом и доводят себя диетами до состояния опасной худобы. Половина всех людей, страдающих расстройствами пищевого поведения, склонны к перееданию с последующим использованием рвотных или слабительных средств и диуретиков. Остальные ограничивают себя в питании и изматывают себя избыточными физическими нагрузками. В 10% случаев такие расстройства пищевого поведения заканчиваются фатально.

    medicus.ru

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