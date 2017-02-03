За и против носовых капель

Уже стало чуть ли не прописной истиной, что насморк, если его не лечить, проходит за неделю, а если лечить, то за семь дней.

Об этом знают врачи и пациенты, которым часто приходилось прибегать к лечению насморка всевозможными средствами. Но, тем не менее, капли от насморка по-прежнему остаются весьма популярными. И иногда они действительно полезны, поскольку помогают нам не задыхаться и не гундосить при насморке. Самыми популярными подобными лекарствами являются нафтизин и галазолин.



Ими пользуются миллионы пациентов, и в большинстве своем пользуются неправильно: излишне часто и излишне долго. А это приводит не только к неэффективности препарата, но и к развитию самостоятельного заболевания носоглотки — нарушается тонус сосудов и появляется известный многим «привычный насморк» — самостоятельное заболевание, требующее лечения и являющееся фактором риска для появления других болезней.



Особенно часто неправильные применение капель от насморка наблюдается в педиатрии. Многие мамы, как только у ребенка появляется насморк, сразу же начинают закапывать ему в нос популярные в народе капли нафтизин. И, к сожалению, не могут вовремя остановиться. Они ошибочно думают, что нафтизин «лечит» насморк. На самом же деле капли просто «пробивают» заложенный нос. К тому же нафтизин не такое уж безобидное средство. Эти капли относятся к группе адреномилитических препаратов, а значит, в полной мере обладают как положительными, так и отрицательными свойствами этой группы лекарств. И увлечение подобными каплями от насморка чревато проявлением побочных эффектов: длительным сужением периферических сосудов, повышением артериального давления и расширением зрачков.

Поэтому, подходя к показаниям назначения капель для носа с медицинской точки зрения нужно отметить: дольше трех дней принимать сосудосуживающие капли в нос не рекомендуется. Если они не помогли, лучше перейти на смягчающие средства — персиковое масло, масляный раствор димедрола (особенно если насморк аллергической природы), ингаляции. А вообще, лучше всего, перед тем, как использовать какое-то лекарство (и в особенности для детей), все-таки посоветоваться с врачом.



medicus.ru