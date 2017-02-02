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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Как избежать бесплодия
    Опубликовано: 2017-02-02 21:24:06

    Все философские направления в медицине, излагающие концепцию энергии, неизбежно дают описание канала, или меридиана. Китайцы называют его «сосудом зачатия».

    Это энергетическая линия, проходящая через щитовидную и поджелудочную железы к матке. Считается, что беременность передает энергию в матку, таким образом, снижая жизненную силу, необходимую для правильного поддержания состояния щитовидной и поджелудочной желез, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    Так сосуд зачатия получает энергию от самого близкого вам человека. Родители в первую очередь передают детям энергию из своих сосудов зачатия. Эта энергия передается и любовникам, и лучшим друзьям. Слабые взаимоотношения между близкими людьми, супругами и родителями приводят к ослаблению сосудов оплодотворения.

    И если сосуд зачатия с самого начала не снабжается или не заполняется энергией вдоль всего своего пути, тогда беременность истощит родительский меридиан, приведя к проблемам с последующими зачатиями.
    Важно, чтобы ваши отношения с супругом, если вы хотите забеременеть, были крепкими и благоприятными. Является ли это «жизненной силой» или состоянием сознания, которое может войти в плод на последнем этапе,— все это философские вопросы. В любом случае будет благоразумным соблюсти некоторые условия, если оба супруга хотят иметь ребенка: Не употреблять алкогольные напитки и лекарства. Должно существовать обоюдное желание иметь ребенка. Любить друг друга.

    medicus.ru

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