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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые перечислили главные мифы об антибиотиках
    Опубликовано: 2017-02-02 20:24:52

    По статистике, антибиотики назначаются и применяются неправильно почти в половине случаев, пишет «Наука и Жизнь». На основе российского опыта ученые из НИИ антимикробной химиотерапии Смоленской государственной медицинской академии сформулировали основные стереотипные заблуждения об антибактериальной терапии.

    Результаты исследования обобщены в докладе, представленном на прошедшем в Москве конгрессе <Человек и лекарство>.


    По словам автора доклада Ирины Андреевой, одно из самых распространенных заблуждений — мнение о том, что длительность курса антибиотиков должна составлять 10−14 дней. На самом деле, продолжать курс антибактериального лечения до полного исчезновения симптомов заболевания не нужно, и часто для достижения эффекта вполне достаточно кратких курсов и даже однократного приема лекарства.


    Dторое заблуждение касается необходимости менять препараты каждые 5−7 дней для предотвращения развития лекарственной устойчивости у микробов. Однако, по словам автора доклада, замена эффективного препарата другим не снижает, а, наоборот, увеличивает этот риск. Если же улучшения состояния больного не происходит в течение первых 2−3 суток, лекарство необходимо менять незамедлительно.
    Устаревшим смоленские ученые считают и мнение о токсичности и угнетающем действии антибиотиков на иммунитет. Старые антимикробные средства действительно обладали этими нежелательными свойствами, однако в настоящее время лекарства, подавляющие иммунитет, отбраковываются еще не стадии доклинических исследований, отмечает Андреева. При этом некоторые антибиотики, например, макролиды, не только не угнетают, но даже стимулируют иммунную систему.
    В связи с этим специалисты не рекомендуют сопровождать антимикробную терапию назначением иммунномодуляторов и противоаллергических препаратов, а противогрибковые средства советуют применять только при лечении больных с ослабленным иммунитетом — пациентов с ВИЧ или онкологическими заболеваниями.
    Сильно преувеличены также и представления о таком побочном эффекте антибиотиков, как дисбактериоз. В подавляющем большинстве случаев, отмечают смоленские специалисты, изменение состава кишечной микрофлоры, вызванное антимикробными средствами, клинически не проявляется, не требует специальной коррекции и проходит самостоятельно. Если же прием лекарства сопровождается побочными эффектами, например, диареей, препарат лучше всего сменить, однако восстанавливающие микрофлору лекарства не требуются и в этом случае.
    Многие врачи считают наиболее эффективным введение антибиотиков непосредственно в очаг инфекции. Однако большинство современных препаратов достигают необходимых концентраций в пораженных инфекцией тканях и при внутривенном введении. Кроме того, при местном применении трудно рассчитать оптимальную дозу препарата, поэтомоу оно оправдано лишь при инфекциях кожи, конъюнктивите, вагинозе и наружном отите.
    Борьба с подобными заблуждениями среди практикующих врачей может существенно повысить качество и безопасность антимикробной терапии, считают ученые.

    medicus.ru

     

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