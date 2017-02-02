Очки от солнца портят зрение

Дешевые, а соответственно некачественные солнцезащитные очки портят зрение. Использование дешевых пластиковых солнцезащитных очков может значительно испортить зрение. По ее словам, сам по себе темный цвет очков проблемы не решает.

Необходимо удостовериться, что они не пропускают ультрафиолетовое излучение. Это можно сделать в любом центре оптики. Проблема заключается в том, что естественная реакция зеницы на свет — сужение. А прикрытая темными очками, она, напротив, расширяется.



И если пластик некачественен и пропускает ультрафиолет, то глаз получает еще большую дозу излучения. О том, что очки полностью защищают от вредных излучений, производители обычно указывают на этикетках (UV100% или UV400). Со стеклянными линзами проще, потому что стекло само по себе задерживает ультрафиолет.



Отличить их от пластиковых можно по звонкому звуку при постукивании. Кроме того, стеклянные линзы никогда не крепятся к дужкам винтами. Для тех, кто носит очки постоянно, лучше всего подойдут «хамелеоны». Однако для автомобилистов они практически не годятся: затемнение линз происходит под действием ультрафиолетовых лучей, а стекло автомобиля их поглощает.



medicus.ru