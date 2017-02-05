Детское питание не содержит даже половины рекомендованных питательных веществ

Даже популярное детское питание может содержать весьма незначительное количество необходимых для роста и развития ребенка питательных веществ, утверждают британские исследователи из Университета Гринвича в Лондоне.

В общей сложности сотрудники университета протестировали состав восьми популярных мясных детских продуктов, которые рассчитаны на детей 6-12 месяцев, и четырех овощных пюре. Специалистов интересовала концентрация кальция, магния, цинка, железа, селена, калия, натрия.

Оказалось, что во многих марках питания нет и пятой доли рекомендованной дозы кальция, магния, цинка, железа и прочих важных веществ. Получается, если ребенка кормить только покупным питанием, у него разовьется авитаминоз и могут наблюдаться отклонения в развитии.

Согласно результатам экспертизы, мясные продукты содержали лишь 3% от рекомендованной дозы кальция на день. А овощные - 7% цинка и 6% железа. Принимая во внимание, сколько баночек с питанием ребенок съедает за день, он не получает питательные вещества в должном объеме. Между тем, кальций нужен для костей, зубов, регулирования сердцебиения и нормальной свертываемости крови. Магний тоже необходим костной ткани, медь - для развития мозга, а селен - для иммунитета, пояснили исследователи.

Эксперты в лице доктора Назанины Занд обеспокоены, что крупные компании-производители, такие как Heinz и Cow and Gate, занимаясь детским питанием, не сталкиваются со столь жестким регулированием деятельности, в отличие от производителей продуктов питания для взрослых, что приводит к несоблюдению заявленного качества продукции.



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