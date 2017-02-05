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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Имплантируемое устройство предупредит об инфаркте миокарда
    Опубликовано: 2017-02-05 19:04:23

    Разработанное в США медицинское устройство предупредит владельца о приближающемся инфаркте миокарда, сообщает The Daily Mail. Портативная система кардиомониторинга была создана специалистами компании AngelMed.

    Система состоит из имплантируемого устройства, которое оснащено датчиками для определения электрической активности сердца. При регистрации сигналов, свидетельствующих о неадекватном возбуждении желудочков, кардиостимулятор начинает вибрировать и передает данные на внешний аппарат. Он, в свою очередь, подает пациенту дополнительные звуковые и световые сигналы.

    В зависимости от выявленных отклонений в работе сердца устройство имеет два типа сигнализации. Низкоприоритетные сигналы означают, что пациенту необходимо обратиться к врачу в течение двух суток с момента появления. Сигналы высокой важности свидетельствуют о возможном развитии инфаркта миокарда, при их появлении больному рекомендуется вызвать бригаду медиков.

    Клинические испытания системы кардиомониторинга, в которых участвуют более тысячи человек, проводятся в 75 медицинских учреждениях США. Кроме того, устройство было одобрено к применению надзорными органами Бразилии.

    medicinform.net

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