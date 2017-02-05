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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дефицит витамина D может привести к паранойе и галлюцинациям
    Опубликовано: 2017-02-05 17:44:29

    Расстройства психики у подростков могут быть связаны с дефицитом витамина D в организме, считают американские исследователи из Государственной детской больницы в Колумбусе, штат Огайо.

    В ходе исследования специалисты наблюдали за здоровьем подростков, часть из которых имела проявления расстройства психики (паранойю, звуковые и зрительные галлюцинации). Проанализировав медицинские данные испытуемых, исследователи установили, что психические расстройства в 4 раза чаще развивались у подростков, в организме которых был зафиксирован острый дефицит витамина D, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Эксперты напомнили, что витамин D вырабатывается в организме под действием солнечных лучей и поступает в него благодаря правильному питанию. Продукты, богатые витамином D, повышают настроение и уменьшают уровень агрессии у подростков. Это кисломолочные продукты, растительное и сливочное масло, морепродукты, рыбий жир.

    medicinform.net

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