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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Обнаружены гены, ответственные за болезни мозга
    Опубликовано: 2017-02-05 17:04:33

    Международная группа исследователей выявила гены, благодаря которым возрастает или сокращается риск возникновения определенных болезней мозга, включая шизофрению, а также болезнь Альцгеймера.

    Ученые исследовали размеры головного мозга и «центры памяти» в нем по снимкам МРТ, которые были сделаны приблизительно в одно время 21 тыс. здоровых людей. Специалисты обнаружили стойкую взаимосвязь между тонкими различиями в генетическом коде и маленькими «центрами памяти». Эти генетические изменения, как пояснили исследователи, были ответственны за возникновение шизофрении, биполярного расстройства, депрессии, болезни Альцгеймера и деменции.

    Считается, что миллионы людей имеют вариации ДНК, которые могут повысить или снизить устойчивость к большому числу заболеваний. Определение конкретного гена позволяет манипулировать этим процессом с помощью лекарств, чтобы сократить риск возникновения болезни. Также физические упражнения и правильное питание могут помочь нейтрализовать влияние плохо гена, утверждает один из авторов исследования доктор Пол Томпсон из Калифорнийского университета.

    medicinform.net

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