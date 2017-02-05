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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Причиной нарушения сна ребенка может быть депрессия у матери
    Опубликовано: 2017-02-05 10:04:36

    Проблемы со сном у маленьких детей могут стать настоящим стрессом в семье, вызвав хроническое недосыпание у взрослых. Однако, по мнению американских исследователей из Университета Пенсильвании, причиной плохого сна ребенка могут быть сами родители.

    В ходе исследования ученые изучали информацию о 45 мамах и их детях в возрасте от одного месяца до двух лет. За всеми матерями и детьми велось наблюдение в течение трех недель. В результате выяснилось, что женщины с симптомами депрессии чаще берут на руки спящих детей или нарушают их сон другими способами. Также мамы, сильнее других переживающие по поводу сна своих малышей, быстрее реагируют на их малейший вскрик, даже если ребенок не испытывает дискомфорта и не нуждается во внимании.

    По мнению экспертов, мамы, страдающие от депрессий и эмоциональных проблем, могут стать причиной бессонницы у их маленьких детей. Тревоги и волнения заставляют матерей будить малышей, укачивать и кормить их, а также брать с собой в постель вместо того, чтобы дать им нормально выспаться. Таким образом, решение психологических проблем женщин с маленькими детьми может стать одним из методов налаживания здорового сна у ребенка, заключили исследователи.

    medicinform.net

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