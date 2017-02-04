От сухости глаз, вызванной компьютером, защитит кофе

Употребление кофе позволяет существенно снизить негативные последствия долговременной работы за компьютером, считают японские исследователи из Токийского университета.

Специалисты сообщили, что кофе способствует процессу слезоотделения, что ощутимо снижает проявления так называемого синдрома сухого глаза. Как отмечают медики, чрезмерное напряжение глаз, связанное с многочасовой работой за монитором компьютера, быстро нарушает процесс слезоотделения, и слизистые оболочки глаза и роговица не омываются в достаточном количестве. Однако исследователи выяснили, что кофе способен улучшить ситуацию.

Ученые провели эксперимент при участии 78 здоровых добровольцев. Испытуемым предложили в течение недели воздерживаться от употребления кофе, после чего предлагали принять таблетки кофеина. При этом одной группе добровольцев вместо кофеина на самом деле давали плацебо. В результате эксперимента выяснилось, что уже спустя 45 минут после приема препаратов уровень слезоотделения у тех, кто принял кофеин, был намного активнее, чем у группы, принимавшей плацебо.

Ранее было установлено, что кофеин стимулирует выработку слюны и желудочного сока. Теперь же японским ученым удалось экспериментально доказать, что аналогичным образом кофеин влияет и на работу слезных желез.

medicinform.net