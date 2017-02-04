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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Женщины после 40 все свое внимание обращают на дочерей
    Опубликовано: 2017-02-04 14:44:31

    По мере старения женщины теряют личный интерес к супругам, переключаясь на взрослых дочерей, считают британские исследователи из Оксфордского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    В основу исследования лег анализ двух миллиардов звонков и полумиллиона СМС за семимесячный период. Исследователей интересовало, кому люди звонят чаще всего. Изучив данные, специалисты установили, что молодые люди обычно сконцентрированы на романтическом партнере, о чем говорят их сообщения и звонки.

    У женщин активное внимание направлено на партнера примерно до 27 лет. Но после достижения сорокалетнего возраста внимание полностью переключается на дочь. Со временем их связь крепнет. Пик привязанности наступает в возрасте 60 лет. Мужчины же больше думают, согласно звонкам, о жене. Дочерям и сыновьям они звонят одинаково часто.

    Эксперты полагают, что данные изменения связаны с биологическими механизмами у женщин, так как их дочери достигают детородного возраста. Забота со стороны матери может быть приятной, но также может и отравлять жизнь, если не соблюдаются границы. Проблема является очень актуальной. Согласно статистике психологов, все чаще пары 20-30-40 лет приходят на консультации в связи с проблемами с матерью жены, в то время как на отцов жалоб вообще не поступает.

    medicinform.net

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