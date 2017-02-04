На начало менопаузы влияет образ жизни

Скорость наступления менопаузы у женщины связана не только с генетическими данными и хроническими заболеваниями, но и с образом жизни, утверждает исследователь Дэниэль Моррис из Института исследования рака в Великобритании.

Считается, что менопауза начинается, когда число яичниковых фолликул падает ниже определенной отметки. Обычно менопауза у жительниц США и Европы наступает в 48-52 года. Чаще всего медики связывают возраст, в котором наступает менопауза, с факторами риска хронических заболеваний.

Чтобы изучить факторы, влияющие на начало менопаузы, Д. Моррис проанализировал данные примерно 51 тыс. женщин в возрасте 40-98 лет. Около 21,5 тыс. из них уже пережили менопаузу. Оказалось, что наряду с хроническими болезнями и генетическими факторами важную роль играл образ жизни женщины. А именно, курящие женщины в среднем на 2 года раньше сталкивались с менопаузой. Вес оказывал противоположное действие: женщины, набравшие около 14 килограммов в 20-30 лет, сталкивались с менопаузой на год позже остальных. Также более поздняя менопауза была связана с регулярными спортивными тренировками. Исследователь добавил, что отложить наступление менопаузы удавалось и обладательницам более трех детей.

Результаты исследования показали, что образ жизни оказывает важное влияние на такой процесс как менопауза. Однако необходимо проведение дополнительных исследований, чтобы с уверенностью заявить, что конкретные факторы образа жизни могут помочь задержать начало менопаузы, подчеркнул Дэниэль Моррис.

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