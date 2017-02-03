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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые раскрыли принцип распространения ВИЧ в организме
    Опубликовано: 2017-02-03 19:04:06

    Группе ученых из Испании и Германии удалось понять ключевой механизм распространения ВИЧ в организме человека.

    Исследователи раскрыли ранее неизвестный механизм проникновения ВИЧ в дендритные клетки (один из типов клеток иммунной системы человека). Специалисты пояснили, что данные клетки, расположенные на слизистых человека, первыми сталкиваются с вирусом. ВИЧ обманывает дендритные клетки, внедряясь в них, а затем распространяется по лимфатической системе. После этого вирус атакует T-лимфоциты, вызывая тяжелые поражения всей иммунной системы, в результате чего ВИЧ-инфицированный может умереть от самой простой инфекции из-за неспособности организма отразить атаку заболевания.

    Исследователи предположили, что для захвата дендритных клеток вирус использует липидные молекулы ганглиозиды. С их помощью он не дает клеткам себя опознать. В ходе эксперимента ученые создали несколько типов псевдовирусных искусственных частиц с ганглиозидами и без. В результате подтвердилось, что частицы с ганглиозидами могут проникать в дендритные клетки.

    Авторы работы считают, что данное открытие позволит разработать новые методы лечения пациентов с вирусом иммунодефицита человека, а также лекарства, которые не только смогут улучшить качество жизни больного ВИЧ, но и вылечить его.

    medicinform.net

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