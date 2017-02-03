Мороженое и холодные напитки вызывают головную боль

При употреблении мороженого или холодных напитков возникает резкий приток крови в сосуды мозга, отчего они расширяются, вызывая ощущения головной боли, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Группа ученых из США и Британии решила изучить механизм появления головной боли при употреблении холодных продуктов. В эксперименте приняли участие 13 добровольцев, которым предложили пить воду со льдом с помощью обычной пластиковой трубочки, но так, чтобы вода попадала сразу на верхнее небо. При появлении или исчезновении боли участники должны были подать знак.

С помощью сканера исследователи отслеживали процессы, происходящие в мозге во время эксперимента. Оказалось, что в момент сигнала о появлении боли у испытуемых наблюдалось сильное увеличение тока крови через переднюю мозговую артерию, которая располагается в центральной области мозга за глазами. После чего включались компенсирующие механизмы, и мышцы артерии сокращались, возвращая артерии нормальный диаметр. В этот момент боль утихала, о чем также сообщали участники эксперимента.

Эксперты пришли к выводу, что подобные явления связаны с необходимостью идеальных условий для работы мозга. Любое локальное нарушение, например температурного режима, вызывает мгновенную его реакцию, и возникает боль, тем самым защищая мозг от воздействия холода.



medicinform.net