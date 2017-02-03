Анорексия связана с нарушениями работы мозга

Незаметные с первого взгляда проблемы на ранней стадии развития мозга делают человека предрасположенным к анорексии, полагают британские исследователи из Университета Эксетера.

Руководителем исследования выступил профессор Брайан Ласк из Детского госпиталя Грейт Ормонд Стрит, специализирующийся на расстройствах пищевого поведения. Ученые провели сканирование мозга группе добровольцев. Возрастной диапазон испытуемых был широким – самым младшим участникам было всего восемь лет.

Специалисты, используя новые техники сканирования, выявили, что у анорексиков ненормально работает островок головного мозга. Эта зона контролирует прием пищи, тревожность и восприятие тела. Исходя из этого, необходимо проверять мозг на наличие маркеров и других психических отклонений, считают исследователи.

Ввиду того, что даже после набора веса отклонения в работе мозга остаются, дефект развился задолго до начала самой болезни. По словам ученых, данное открытие позволит разработать терапию, избавляющую от болезни раз и навсегда. Пока же до 40% пролечившихся анорексиков в течение года возвращаются к прежнему режиму.

medicinform.net