Небольшие, но частые нагрузки позволят быстрее нарастить мышцы

Для увеличения мышечной массы лучше отказаться от использования большого веса в пользу малого, утверждают спортивные эксперты из Университета Макмастера в Канаде.

Специалисты изучали, какой вес нагрузки при выполнении спортивных упражнений позволяет наиболее эффективно и быстро нарастить мышечную массу.

Оказалось, что большее число повторений с легким весом позволяет хорошо наращивать массу мышц. А вот меньшее количество повторений с большим весом – нет. Правда, есть одно условие – человек должен продолжать работать с весом до последнего, а именно, выкладываясь по максимуму, даже когда уже ощущается усталость, дополнили специалисты.

Как утверждают эксперты, ввиду того, что малый вес позволяет сделать больше повторов, мышцы будут лучше нарастать и положительный эффект от упражнений сохранится на протяжении еще нескольких дней. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.



medicinform.net