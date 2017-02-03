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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Небольшие, но частые нагрузки позволят быстрее нарастить мышцы
    Опубликовано: 2017-02-03 10:24:08

    Для увеличения мышечной массы лучше отказаться от использования большого веса в пользу малого, утверждают спортивные эксперты из Университета Макмастера в Канаде.

    Специалисты изучали, какой вес нагрузки при выполнении спортивных упражнений позволяет наиболее эффективно и быстро нарастить мышечную массу.

    Оказалось, что большее число повторений с легким весом позволяет хорошо наращивать массу мышц. А вот меньшее количество повторений с большим весом – нет. Правда, есть одно условие – человек должен продолжать работать с весом до последнего, а именно, выкладываясь по максимуму, даже когда уже ощущается усталость, дополнили специалисты.

    Как утверждают эксперты, ввиду того, что малый вес позволяет сделать больше повторов, мышцы будут лучше нарастать и положительный эффект от упражнений сохранится на протяжении еще нескольких дней. Результаты исследования были опубликованы в журнале Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism.

    medicinform.net

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