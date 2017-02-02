Электронная почта вызывает у офисных работников стресс

Необходимость регулярно проверять электронную почту вызывает у офисных служащих сильный стресс и мешает сосредоточиться на текущей задаче, сообщается в новом исследовании Калифорнийского университета совместно с армией США.

В ходе исследования в одном из загородных офисов к пользователям компьютеров прикрепили мониторы сердечного ритма, и в то же время специальные датчики отслеживали, как часто испытуемые переключались между окнами компьютерных программ.

Оказалось, что люди, которые постоянно читали электронную почту, переключали окна в среднем 37 раз в час, а те, у кого не было такой обязанности, делали это не более 18 раз в час. Кроме того, частота сердечных сокращений у первой группы сотрудников значительно превышала норму, что объясняется тем, что они постоянно находились в состоянии «боевой готовности».

«Мы обнаружили, что избавляя трудящихся от почты, мы избавляем их от многозадачности, и, как следствие, – от стресса», – отметила профессор информатики из Калифорнийского университета Глория Марк, соавтор исследования.

По ее словам, офисные работники, у которых не было доступа к корпоративной почте, сообщили, что чувствуют себя лучше и тратят меньше времени на перерывы.

Глория Марк подчеркнула, что результаты исследования могут быть полезны для повышения производительности, и предположила, что сведение контроля электронной почты к минимуму, дозирование сообщений или другие стратегии могут быть полезны. «Периодические емайл-каникулы для сотрудников могут быть хорошей идеей», – отметила исследователь.

Она добавила, что было сложно вербовать добровольцев для исследования, однако в конце участники признавались, что им понравилось обходиться без почты, особенно с разрешения начальства.

Единственным недостатком оказалось то, что такие сотрудники чувствовали себя изолированными, но они могли получить всю важную информацию у коллег и больше взаимодействовали друг с другом лично.

Результаты данного исследования были представлены на конференции в Ассоциации вычислительной техники (Association for Computing Machinery"s Computer-Human) в Остине, США.



medicinform.net