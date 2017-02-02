Каждый десятый пациент подхватывает в больнице «инфекции грязных рук»

Каждый десятый пациент на планете заражается инфекцией в стационаре больницы. Микробы, вызывающие эти инфекции, передаются через руки, когда медицинские работники или посетители касаются пациента во время оказания ему помощи, сказано в сообщении Всемирной организации здравоохранения.



Наиболее распространенными являются инфекции мочевыводящих путей и послеоперационной раны, а также пневмония и инфекции кровотока.



«Инфекции, связанные с медико-санитарной помощью, являются тяжелым бременем во всем мире и представляют угрозу для безопасности пациентов и для оказания им медицинской помощи, – заявил сэр Лиам Доналдсон, посланник ВОЗ по вопросам безопасности пациентов. – Я призываю сообщество в области здравоохранения принять твердые и решительные меры для спасения человеческих жизней от этого предотвратимого вреда».

Как говорится в сообщении, из каждых 100 госпитализированных пациентов по меньшей мере 7 в развитых и 10 в развивающихся странах приобретают инфекции. По данным одного из последних докладов ВОЗ, в отделениях интенсивной терапии этот показатель приближается к 30%.

medicinform.net