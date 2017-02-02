Телевизор заставляет детей питаться фастфудом и сладостями

Дети и подростки, много смотрящие телевизор, менее склонны употреблять фрукты и овощи и более – фастфуд, сладкое и газировку, пришли к выводу американские ученые, передает Reuters Health.

В национальном исследовании приняли участие ученики более чем 12 тыс. частных и государственных школ США. Репрезентативная группа смотрела телевизор в среднем по два с половиной часа каждый день. Связь ТВ с вредной едой была очевидной даже после того, как исследователи приняли во внимание, сколько дети из контрольной группы ели обычно, а также как часто они перекусывали перед телевизором.



«Просмотр телевизора негативно влияет на выбор пищи», – сообщила исследователь Лия Липски из Национального института здоровья ребенка и развития человека им. Юнис Кеннеди-Шрайвер. По ее словам, предыдущие исследования также показывали, что молодые люди, проводящие много времени за просмотром телепередач, чаще страдают избыточным весом и ожирением.

Одна из возможных причин этого – реклама фастфуда и сладостей по ТВ.

«Дети не осознают, что эти ролики оказывают воздействие – им просто хочется есть больше», – подчеркнула Дженифер Харрис из Центра пищевой политики и ожирения им. Лесли Радда при Йельском университете.

По мнению ученых, родителям очень важно ограничивать детям доступ к телевизору и, следовательно, его воздействие на их пищевые привычки.

«Если вы не хотите отгонять детей от экрана, хотя бы уберите из зоны их видимости конфеты, вместе этого положив рядом яблоко или апельсин», – отметила Дженифер Харрис.

medicinform.net