Лекарство от СПИДа повреждает мозг

Пациенты с ВИЧ–инфекцией принимают множество лекарств на протяжении десятилетий – прекращение терапии означает смерть. Недавно медики «уличили» один противовирусный препарат, назначаемый таким больным, в серьезном побочном эффекте, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Традиционная антиретровирусная терапия, которая подавляет размножение вируса иммунодефицита человека и долгие годы является стандартом лечения ВИЧ–инфекции, оказалась не столь безобидной. Ученые давно заметили, что 50% пациентов, проходящих антиретровирусную терапию, развиваются повреждения головного мозга. Они настолько значительны, что влияют на способность управлять транспортом, выполнять повседневные обязанности и на качество жизни. Считалось, что подобный эффект связан с воздействием вируса на организм человека. Но теперь в нейротоксичном эффекте обвинят препарат эфавиренц.

Неладное заподозрили ученые из Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США). На основе анализов крови и спинномозговой жидкости, которые они регулярно забирали у пациентов, принимающих эфавиренц, исследователи установили истину. Оказалось, что повреждения головного мозга связаны именно с влиянием этого препарата, а не вирусом иммунодефицита человека.

Поскольку эфавиренц относится к разряду жизненно необходимых лекарств, отказываться от его применения медики не намерены. Они просто усовершенствуют препарат, чтобы при попадании в организм он убивал только вирус и больше не смог навредить человеку.

zdravoe.com