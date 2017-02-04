Женщины «зарабатывают» в офисе болезнь почек

Ученые из США нашли еще больше свидетельств тому, что сидячий образ жизни крайне вреден для здоровья. Установлено, что женщины, проводящие ежедневно 8 и более часов сидя в офисе, намного чаще страдают от болезни почек.

Ранее уже было известно, что люди, которые сидят в течение длительного времени каждый день, имеют более высокий риск развития диабета, сердечных приступов, и даже некоторых видов рака.

Новые исследования показывают, что длительное сидение также может повышать риск развития хронической болезни почек, причем в большей степени у женщин. Женщины в исследовании, которые проводили сидя до 3 часов в день, на 30% менее склонны к развитию хронической болезни почек – в сравнении с женщинами, просиживавшими 8 и более часов в день. Примечательно также, что регулярная физическая активность, например, прогулки по 30 минут в день, резко снижает риск развития заболеваний почек у мужчин, но не у женщин. Всего в исследовании принимало участие около 6 000 взрослых женщин и мужчин. Они предоставили ученым полную информацию о количестве времени, которое они провели сидя каждый день, а также продолжительности и интенсивности физических нагрузок.

Почки – не менее важный «фильтр» нашего организма, чем печень. Пациенты с нарушением функции почек находятся в группе повышенного риска развития сердечнососудистых заболеваний, анемии, болезней опорно–двигательного аппарата и других проблем со здоровьем.

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