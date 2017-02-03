Как наладить биоритмы

Биоритмы – фундаментальный процесс в живой природе, под которым мы обычно подразумеваем суточные ритмы. Это колебания различных процессов в нашем организме, связанные со сменой дня и ночи. От них зависит наше настроение, трудоспособность и здоровье, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Чтобы приучить себя нормально вставать по утрам, используйте правило «10 минут: ежедневно день заводите утренний будильник на 10 минут раньше. И таким образом за одну неделю вы сможете научить себя вставать раньше на час без какого–либо дискомфорта для организма.

Любимая позитивная музыка почти гарантировано улучшает настроение. Улучшает его и контрастный душ, и чашка ароматного кофе или чая. Возьмите за правило каждое утро съедать половину грейпфрута, апельсин или пару мандаринок. В пасмурную погоду организм вырабатывает недостаточно ценного витамина D. Так что налегайте на его природные источники – балуйте себя блюдами с тунцом и лососем, печенью трески.

В доме должно быть достаточно света: раздвиньте шторы, поднимите жалюзи или включите электричество. Если же вы остро страдаете от нехватки солнца, приобретите специальные приборы, дающие свет именно солнечного спектра. Самочувствие заметно улучшится.

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