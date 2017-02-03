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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые создали электронные таблетки
    Опубликовано: 2017-02-03 13:04:05

    Работа по созданию новых медицинских технологий ведется непрерывно. Последнее достижение ученых в этой области – крошечные медицинские электронные гаджеты, способные растворяться внутри человеческого тела.

    Врачи уже давно используют имплантанты вместо лекарственных препаратов. Они работают по принципу электрической стимуляции. Однако выполнив свою работу, имплантанты оставались в организме, и их необходимо было извлекать.

    Новая работа направлена на создание устройств, которые будут оставаться внутри тела необходимо долгое время и выполнять свою работу, например, питать организм лекарством, выбрасывая его малыми дозами в положенное время по принципу гормонов. По истечении необходимого времени без хирургического вмешательства и побочных эффектов они растворяются в организме.

    В рамках эксперимента крошечные компьютерные чипы были разработаны для генерации тепла и борьбы с инфекцией после операции. Их задача состояла во внутренней дезинфекции организма. Они настолько малы, что бесследно исчезали в организмах мышей, на которых проводились эксперименты.Подобное достижение, по мнению не только медицинских специалистов, поможет решить также и проблему утилизации электронных расходов.

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