Успокоительные препараты: причина ДТП

Как часто вы принимаете снотворное, антидепрессанты и другие препараты для улучшения качества своего сна и спокойствия в течение дня? Не спешите с ответом и, тем более – не спешите с приемом следующей пилюли.

Прием психотропных препаратов находится в прямой связи с количеством автомобильных аварий на наших дорогах.Транквилизаторы, снотворное и успокоительные препараты, влияют на центральную нервную систему, взаимодействуя с различными нейротрансмиттерами. В результате этого взаимодействия изменяется химическая активность мозга. Это вызывает различные изменения в поведении и ухудшает когнитивные и психомоторные способности.

С одной стороны мы получаем то, что хотели: мы успокаиваемся. С другой стороны наше поведение изменяется неестественным образом и возникает опасность своего рода обратной реакции организма.

Что поделаешь: природу не обманешь! По результатам последних исследований, проведенных в Тайване, большинство автомобильных аварий происходит с людьми, принимающими различные препараты от бессонницы и депрессии. Исходя из этого, ученые советуют практикующим медикам пересмотреть рекомендации по приему антидепрессантов и снотворных, а людям, нуждающимся в них, не заниматься самолечением.

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