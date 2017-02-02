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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 4 способа повысить иммунитет
    Опубликовано: 2017-02-02 13:04:08

    Не обязательно идти в аптеку за чудо–препаратами, которые обещают повысить наш иммунитет, причем зачастую напрасно.

    Для мобилизации защитных сил организма существуют более натуральные способы…

    1. Снизьте уровень стресса. Стресс может быть позитивным – это своего рода тренировка и подготовка к испытаниям. Но постоянный поток стресса вреден для вашего здоровья. Исследования показывают, что стресс может ослабить иммунную систему, и организм будет беззащитен перед болезнями. Научитесь расслабляться и занимайтесь вещами, которые вам действительно нравятся.
    2. Наслаждайтесь регулярным сексом. Оказывается, секс не только позволяет чувствовать себя хорошо – он повышает иммунитет. Многочисленные исследования показали, что регулярная половая жизнь – залог прекрасного здоровья. А новое исследование рассмотрело связь между сексуальной активностью и здоровьем людей среднего возраста и старше. Оказалось, что у людей, ведущих активную половую жизнь, общее состояние здоровья было намного лучше, чем у тех, кто занимался сексом реже.
    3. Смейтесь! Группа ученых, которые пытались установить связь между смехом и защитной функцией организма, обнаружили следующее: люди, которые громко смеялись после просмотра мультфильмов, демонстрировали повышение иммунной функции. Хотя и существуют некоторые доказательства того, что смех может повысить наш иммунитет, общие результаты исследований оказались неоднозначными.
    4. Заведите питомца. Не зря собак называют «друг человека». Они, как и другие домашние животные, дарят нам радость общения, заставляют выполнять физические упражнения и улучшают в итоге наше здоровье. Исследования показали, что наличие домашнего животного в доме помогает снизить артериальное давление, уровень холестерина, что улучшает здоровье сердца и сосудов. Недавнее исследование также показало, что наличие собаки помогает улучшить иммунную систему и снижает риск аллергии у детей.

    zdravoe.com

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