Консул Израиля: Погром в Умани - провокация против Украины

По мнению Олега Вишнякова, с помощью погрома в синагоге в Умани злоумышленники хотели поднять антиукраинскую волну в мировых СМИ.

Почетный консул Израиля в западном регионе Украины Олег Вишняков заявил в связи с осквернением синагоги в Умани, что "антисемитизм - это чума, которая бушует в Украине, как и во всем мире". По его мнению, злоумышленники хотели поднять антиукраинскую волну в мировых СМИ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья, я просто в шоке. Конечно, антисемитизм - это чума, которая бушует в Украине, как во всем мире. Решать это должно государство, бороться с проявлениями религиозной нетерпимости на всех уровнях. Но и каждый человек - тоже", - написал Вишняков.

Он обратил внимание, что атака на святыню произошла сейчас, когда Израиль и Украина сближаются между собой.

Консул напомнил, что Израиль недавно поддержал суверенитет Украины в голосовании за резолюцию ООН по Крыму, вскоре премьер-министр Украины Владимир Гройсман с официальным визитом посетит Израиль.

"Кому-то очень не нравится крепкая дружба двух стран. И вот такие подлые предатели своего государства делают все, чтобы всколыхнуть антиукраинской волну в мировых средствах массовой информации и ухудшить отношения мира и евреев, в частности", - написал Вишняков.

"Мы не можем допустить, чтобы такие убогие люди влияли на наши отношения. Преступники должны сидеть за решеткой, чтобы никто не хотел последовать их примеру", - добавил консул.

В ночь на 21 декабря группа неизвестных совершила нападение на храмовый комплекс на могиле Нахмана в Умани. Нападавшие выкрикивали антисемитские оскорбления, бросили свиную голову с начертанной на ней свастикой, разлили в помещении красную краску, напоминающую кровь, и распылили на верующих слезоточивый газ.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 161 УК Украины (разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти).

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает нападение на синагогу в Умани попыткой "вбросить в общество совсем несвойственную нам тему", а также создать негативный фон для украинско-израильских переговоров.

ЛIГАБiзнесIнформ