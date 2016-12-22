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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Украине ускорился рост промпроизводства
    Опубликовано: 2016-12-22 13:30:27

    По данным Госстата, в ноябре по срвнению с аналогичным периодом прошлого года промпроизводство выросло на 3,7%.

    В ноябре 2016 года промышленное производство в Украине выросло на 3,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2015 года. В октябре был отмечен рост на 0,8%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

    В сообщении указано, что в ноябре 2016 года по сравнению с октябрем 2016 года индекс промышленной продукции составил 100,8% (сезонно скорректированный - 100,7%) и ноябрем 2015 года - 103,7% (скорректированный на эффект календарных дней - 102,3%).

    В январе-ноябре 2016 года по сравнению с январем-ноябрем прошлого года этот показатель составил 102,1%, в т.ч. в добывающей промышленности и разработке карьеров - 99,6%, перерабатывающей - 103,4%, поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха - 101,8%.

    Напомним, по данным Госстата, в январе-ноябре 2015 года спад к январю-ноябрю 2014 года составлял 14%. В целом за 2015 год падение промпроизводства составляло 13,4%.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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