У Мінрегіоні розпочинають роботу над єдиним містобудівним кодексом Опубликовано: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства планує створити єдиний містобудівний кодекс. Про це повідомив заступник Міністра з питань будівництва Лев Парцхаладзе на прес-конференції 21 грудня.

«Наразі містобудівну діяльність в Україні регламентують 43 норми, що закладені у різних законах. Наша пропозиція – об’єднати їх в один грунтовний документ – містобудівний кодекс. Таким чином, ми не тільки спростимо законодавство в сфері будівництва, але зробимо більш ефективною подальшу роботу над його вдосконаленням», - зазначив Лев Парцхаладзе.

За словами заступника Міністра, у реалізації проекту єдиного містобудівного кодексу Мінрегіон заручився підтримкою Федерального міністерства навколишнього середовища, охорони природи, будівництва та ядерної безпеки Німеччини. «У рамках співробітництва наших міністерств німецькі колеги виявили зацікавленість та бажання у фаховій та технічній допомозі у створенні нового документу. Звичайно, ми розуміємо, що це не робота одного дня, але налаштовані спільно та результативно працювати в цьому напрямі», - підсумував Парцхаладзе.

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