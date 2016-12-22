ЕП: Украина ждет зеленый свет по безвизовому режиму

Докладчик ЕП по вопросу отмены виз сказала, что Украина уже давно выполнила все критерии по безвизовому режиму.

Докладчик Европейского парламента по вопросу отмены виз для граждан Украины Мария Габриэл считает недопустимым, что страны-члены ЕС задерживают процедуры, связанные с введением визовой либерализации. Об этом она заявила Европейской правде.

Габриэл напомнила, что ныне действующий мандат на проведение триалога по отмене виз для Украины, согласованный представителями государств-членов ЕС, отложил начало данного процесса.

"В мандате, предоставленном председательству ЕС, страны-члены решили, что окончательное утверждение механизма приостановления необходимо даже для того, чтобы просто начать переговоры (в рамках триалога, - ред.). По моему мнению, это неприемлемо, что Украина уже давно выполнила все критерии и все равно вынуждена ждать, когда государства-члены дадут зеленый свет", - отметила она.

На вопрос о том, возможна ли одновременная отмена виз для Украины и Грузии, Габриэл ответила, что "настроена найти решение, которое позволит работать над одновременным началом работы" безвизового режима для двух стран.

Габриэл также обратилась к Мальтийскому председательству в ЕС с просьбой вынести украинский вопрос на переговоры в рамках триалога в январе 2017 года.

20 декабря сообщалось, что комитет постоянных представителей (COREPER) подтвердил от имени Совета Европейского Союза договоренности с Европейским парламентом, достигнутые 13 декабря по либерализации визового режима для Грузии.

13 декабря Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно визовой либерализации для Грузии.

ЛIГАБiзнесIнформ