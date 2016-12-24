Красное вино повышает тестостерон и помогает скрыть прием допингов Опубликовано: Красное вино следует отнести к категории средств, которое дает спортсменам импульс к кратковременному улучшению физической силы и производительности, за счет роста уровня тестостерона в крови – отмечается в новом исследовании группы ученых из университета Кингстон в Лондоне, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



При этом, что наиболее важно, красное вино маскирует тестостерон в анализах мочи, в результате чего спортсмен может обмануть экспертов, принимая на соревнованиях запрещенные препараты.



Тестостерон является природным стероидным гормоном, который присутствует в организме как мужчин, так и женщины. Его прием позволяет увеличить мышечную массу, повысить выносливость и ускорить выздоровление. Спортсменам, однако, запрещено принимать его в натуральном виде, или же его синтетические вариации, поскольку это позволит им получить конкурентное преимущество над соперниками.



Красное вино не запрещено ни одним спортивным комитетом, однако вполне возможно, что в скором времени ситуация изменится. Команда экспертов из университета Кингстона уже отправила свои выводы во Всемирное антидопинговое агентство, в котором подробно изложило суть вновь открывшегося побочного эффекта. Эксперты не исключают, что некоторые спортсмены могли знать о вновь открытой возможности и могли ей пользоваться в течение определенного времени.



В рамках серии лабораторных тестов ученые обнаружили, что соединение, содержащееся в красном вине, под названием кверцетин, стимулирует активную выработку фермента UGT2B17, который осуществляет поиск тестостерона в организме и затем посылает сообщение к почкам для выведение гормона из мочи. При этом человек не принимает никаких синтетических веществ, в результате чего при проведении тестов на повышенный уровень тестостерона или наличие других запрещенных препаратов в организме, эксперты антидопинговых комиссий, скорее всего, останутся ни с чем, даже если спортсмен принимал допинг, разумеется, при условии того, что допинг принимали грамотно.



Исследователи отмечают, что пока их опыты проводились лишь в пробирке и необходимо провести ряд дополнительных работ на предмет того, насколько реальным будет эффект в случае с организмом человека. Предполагается, провести отдельные исследования по различным видам красного вина, в том числе и безалкогольному красному вину, в котором также будет содержаться квертецин.



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