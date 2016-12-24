Личная жизнь женщины напрямую зависит от объема ее талии Опубликовано: Шотландские ученые выяснили, почему мужчины любят женщин с тонкой талией. Оказывается, чем меньше талия, тем реже мужчина страдает от эректильной дисфункции, передает The Daily Mail. По этой причине женщины с такими пропорциями кажутся физически привлекательными, а их половая жизнь приносит больше удовлетворения.



Кстати, до этого эксперты уже доказывали: мужчины в принципе расценивают женщин с тонкой талией как сексуально привлекательных. Возможно, с эволюционной точки зрения, тучные люди с нарушенными пропорциями связываются в сознании с болезнями.



Дабы наглядно продемонстрировать связь обхвата талии партнерши и половой функции мужчины, эксперты обратились к Международному индексу эректильной функции. Также оценивалась частота половых контактов. В общей сложности в исследовании приняли участие 700 мужчин 35-65 лет.



Итог опроса следующий: мужчины, реже всего сталкивавшиеся с проблемами в половой сфере, имели более молодых партнерш с тонкими талиями, да и сами были моложе. Плюс, степень их сексуальной удовлетворенности оказалась самой высокой.



По словам Стюарта Броди из Университета Западной Шотландии, небольшой объем талии у женщины привлекателен, независимо от возраста обоих партнеров. К тому же, брюшной жир снижает на гормональном уровне остроту сексуального желания у женщины.

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