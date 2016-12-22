Частое потребление кофе вызывает недержание мочи у мужчин Опубликовано: Мужчины, потребляющие в среднем две чашки кофе в день или эквивалентное количество кофеина, значительно более вероятно будут страдать от недержания мочи в течение своей жизни, в сравнении с мужчинами, которые потребляют меньшее количество кофе или же не потребляют его вообще. Такие выводы были получены в рамках нового исследования группы ученых из Университета Алабамы в США.



Старший автор работы, профессор Алан Маркланд (Alayne Markland), опубликовали отчет по проведенному анализу он-лайн второго января в Международном Журнале Урологии. Ученые отметили, что до недавних пор связь между повышенным потреблением кофеина и риском развития недержания мочи и проблем с мочеиспускательной системой была установлена только в отношении женщин.



При проведении исследований с участием мужчин традиционно результаты оказывались противоречивыми, в результате чего невозможно было сделать точный вывод о наличии или отсутствии аналогичного эффекта у сильной половины человечества. Для проведения статистического подсчета ученые использовали базу данных NHANES (особая база данных, в которых собраны комплексные данные об образе жизни и состояния здоровья тысяч людей, в результате чего они могут быть объектами самых разных медицинских исследований) за 2005-06 и 2007-08 гг.



Это дало исследователям данные о более чем 5000 американских мужчин в возрасте от 20 лет и старше, со всей возможной информацией относительно их диеты и состояния здоровья. На основе имеющихся фактов ученые смогли вычислить в отношении каждого мужчины уровень его потребления кофеина, воды, и общий уровень потребления жидкости.



В результате было установлено, что мужчины, потреблявшие 234 или более мг кофеина на в день 72 процента были более склонны к умеренному или среднему недержанию мочи, в сравнении с мужчинами, в рационе которых было менее 100 мг кофеина в день. Мужчины с потреблением кофеина в 392 мг в день имели на 105 процентов или более чем в два раза больше шансов когда-либо столкнуться с серьезными проблемами мочеиспускательной системы. При этом общее количество воды человеком, выпиваемой человеком в среднем, или же степень потребления им других распространенных напитков, к примеру, черного или зеленого чая, не производят на его организм аналогичного эффекта.



Если человек потреблял кофеин в больших количествах из других источников, к примеру энергетических напитков, то при равной дозе кофеина эффект был таким же, как и при регулярном поглощении кофе. Не совсем понятно, насколько вред, наносимый мочевому пузырю посредством кофе, может быть обратим в случае отказа человека от кофе. Ученые, проводившие исследование, предполагают, что мужчины с проблемами мочевого пузыря должны отказаться от кофе, и этот шаг следует сделать обязательной частью клинической практики.

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