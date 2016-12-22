Холин во время беременности оберегает ребенка от шизофрении Опубликовано: Вопреки расхожему мнению риск развития психических заболеваний можно контролировать. Причем довольно эффективно. Так, в частности, если вы отчаянно боитесь, что ваш ребенок в течение своей жизни по различным причинам может стать шизофреником, то американские ученые советуют вам принимать холин во время последних двух триместров вынашивания плода.



Клинические исследования продемонстрировали, что небольшие дозы данного вещества, который в целом будет оказывать благоприятное воздействие как на развитие ребенка, так и на состояние беременной женщины, позволяют приблизительно на 42 процента снизить риск развития шизофрении у потомства. При этом риск развитие тяжелых форм шизофрении при употреблении данного препарата матерью снижается еще более существенно.



В тоже время матери, которые совершенно обоснованно не доверяют всевозможным медицинским добавкам, вовсе не обязаны пользоваться именно ими. Холин можно найти в целом ряде натуральных продуктов, таких как печенка, некоторые виды рыбы, орехи и яйца. Помимо всего прочего холин также позитивно влияет на разные стороны жизни человека, в том числе на здоровье его печени, плюс он также снижает риск развитии депрессии у вашего ребенка в течение всей его жизни, равно как и потери памяти, болезни Альцгеймера и деменции, или же старческого слабоумия.



Простой взгляд на список этих заболеваний позволяет предположить, что мозг является тем органом, на который холин влияет наиболее позитивно. Вместе с тем, не стоит чрезмерно увлекаться его употреблением, о чем еще раз напоминают авторы исследования. В организме человека, а беременной женщины в особенности, всего должно быть в меру.

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