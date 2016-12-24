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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Гомеопатия: сила волшебных крупинок
    Опубликовано: 2016-12-24 15:44:24

    Когда не помогают ни бабушкины травы, ни антибиотики, самое время сменить тактику и вспомнить о... Нет, не о гильотине, а о гомеопатии - чудодейственных крупинках, которые способны и от вирусов излечить, и роды облегчить, и бессонницу прогнать. Как же действует гомеопатия? Что входит в состав волшебных крупинок и как именно их нужно принимать? Нас консультирует врач-гомеопат, заведующая кафедрой фармакологии Института экологии и медицины Наталья Костинская

    Какие проблемы решает гомеопатия

    ● Справляется с разнообразными ОРЗ, ОРВИ и их симптомами (кашель, насморк, лихорадка, озноб), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    ● Помогает бороться с такими инфекционными болезнями, как корь, краснуха, ветрянка, скарлатина и т. п.

    ● Снимает головную и зубную боль, устраняет симптомы ПМС, облегчает проявления климакса.

    ● Улучшает состояние астматиков и аллергиков.

    ● Помогает облегчить протекание беременности (борется с токсикозом, варикозным расширением вен, бессонницей, депрессией).

    ● Снимает болезненность молочных желез во время лактации (стимулирует или, наоборот, сдерживает прилив молока).

    ● Справляется с такими неприятностями новорожденных, как срыгивание, икота, молочница, опрелости.

    ● Помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, устраняет диарею, запор, отлично борется с геморроем и дисбактериозом.

    ● Незаменима и при оказании первой медицинской помощи при ожогах, отравлениях, обмороках, солнечном или тепловом ударах, укусах насекомых, ранах, ушибах.

    Авторство

    Гомеопатия родилась на стыке XVIII и XIX веков, когда медицина была весьма убогой, а лечение болезней напоминало рискованную игру со смертью. В те времена эскулапы лечили насморк обильными кровопусканиями или рвотными препаратами. Понятно, что пережить подобное лечение могли лишь самые крепкие пациенты, поэтому смертность среди больных была очень высока. И вот во всем этом медицинском хаосе и дилетантизме зародилось новое, весьма перспективное направление - гомеопатия, основоположником которой принято считать немецкого врача Самуила Ганемана. Впрочем, сам Ганеман не считал, что открыл что-то новое. По его мнению, принципы гомеопатии еще в IV веке нашей эры озвучил Гиппократ, написавший, что болезнь может быть вызвана и вылечена одним средством.

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