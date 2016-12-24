Поликистоз: как заставить яичники работать

Нарушение менструального цикла, лицо, обсыпанное юношескими угрями, внезапное выпадение волос... Похоже, пришло время навестить гинеколога, ведь все эти симптомы - «подсказки» организма, указывающие на поломку в работе яичников. А говоря медицинским языком - развитие поликистоза яичников. Нас консультирует гинеколог-эндокринолог гинекологического отделения Киевского родильного дома № 7 Наталья Владыкина.

Симптомы поликистоза

● Нерегулярный месячный цикл (менструации могут отсутствовать по полгода), как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

● Частые боли внизу живота с правой или левой стороны.

● На щеках, подбородке и груди появляются волосы (от светлого пушка до темных волосинок).

● Усиленно выпадают волосы на голове (вплоть до появления залысин на висках).

● Кожа лица становится жирной, появляются угри, особенно перед месячными.

● Резкая прибавка в весе, причем жировые отложения сосредотачиваются, в основном, области живота.

Как развивается болезнь

Поликистоз яичников - болезнь скрытая. По статистике, три из четырех женщин, страдающих этим заболеванием, даже не подозревают о своем недуге и «вычисляют» его случайно, когда начинают искать причины бесплодия. При чем здесь бесплодие? Да при том, что понятие «поликистоз яичников» включает в себя нарушение процесса овуляции, точнее, созревания и выхода яйцеклетки. У здоровой женщины во время каждого менструального цикла вырабатывается около 15 фолликулов, и лишь один из них созревает и выходит из яичника в виде яйцеклетки. Остальные 14 «рассасываются» и исчезают. А при поликистозе ни один фолликул не может достичь своей зрелости и выйти из яичника. В результате придатки увеличиваются и затвердевают, а оставшиеся внутри фолликулы не рассасываются, как задумано природой, а превращаются в кисты. Вот почему у 40% женщин с диагнозом «поликистоз» со временем развивается бесплодие. Кроме того, если болезнь игнорировать, снижается чувствительность организма к инсулину, что грозит развитием сахарного диабета, ожирения и болезней сердца. Но хуже всего, что поликистоз может спровоцировать развитие мастопатии, маточного кровотечения, а порой даже рак эндометрия или матки.

Причины возникновения поликистоза

Наиболее частой причиной развития поликистоза гинекологи считают хроническое воспаление мочеполовой системы. Это может быть аднексит или цистит, которые со временем вызывают воспаление яичника. Из-за этого нарушается овуляторный процесс и развивается гормональный дисбаланс. Впрочем, на развитие поликистоза могут повлиять и нарушения в работе надпочечников, которые отвечают за выработку лишних андрогенов (мужских половых гормонов). Причиной поликистоза может быть и генетическая предрасположенность женщины, поэтому если у матери или ближайших родственниц был поликистоз, велика вероятность развития его и у дочери.

Группа риска

● Женщины с плохой наследственностью.

● Дамы, постоянно испытывающие стресс.

● Женщины, игнорирующие хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы.

● Тинейджеры, имеющие в организме очаг хронической инфекции, например воспаленные миндалины.

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