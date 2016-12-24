Молочница во время беременности

Три четверти всех женщин на Земле не понаслышке знакомы с молочницей - грибковым заболеванием слизистой влагалища. Причем во время беременности она досаждает в 2-3 раза чаще. Почему это происходит? Нас консультирует главный внештатный акушер-гинеколог Днепровского района г. Киева Тамара Яценко.

Основные симптомы

● Зуд и чувство жжения во влагалище и области вульвы (наружных половых органов).

● Густые творожистые выделения белого цвета.

● Возможный отек слизистой влагалища и покраснение.

● Боли при половом акте.

● Боль при мочеиспускании.

Причины развития

1. Повышение уровня женских половых гормонов во время беременности приводит к изменению микрофлоры влагалища и созданию благоприятных условий для размножения грибков (влагалищная среда становится более кислой, что очень «по вкусу» кандиде - грибку, провоцирующему развитие молочницы).

2. Наличие хронической инфекции в организме, которая приводит к истощению иммунитета.

3. Гормональные нарушения: снижение функции щитовидной железы, сахарный диабет, ожирение.

4. Генитальный герпес.

5. Неправильное питание, например избыток сладкого, которое может привести к развитию дисбактериоза влагалища и размножению грибков.

Диагностика

● Мазок (бактериоскопия).

● Бакпосев из влагалища.

Лечение

Во время беременности обычно назначается местное лечение кандидоза с помощью вагинальных свечей, влагалищных таблеток или кремов, содержащих противогрибковые вещества. Параллельно гинеколог может назначить общеукрепляющие и иммуномодулирующие препараты, которые призваны подстегнуть работу иммунной системы. Впрочем, тут очень важно не заниматься самолечением, поскольку во время беременности нужно подбирать лишь те препараты, которые не способны проникнуть через плаценту к ребенку.

Осложнения и отдаленные последствия

Если молочницу не лечить, со временем грибок сделает свое дело. В результате ткани влагалища потеряют свою эластичность, станут более рыхлыми, что при родах может повысить вероятность разрывов. Кроме того, проходя по родовым путям, заселенным кандидой, ребенок рискует «подцепить» это неприятное заболевание. По статистике, двое из пяти новорожденных инфицируются дрожжеподобными грибами именно во время появления на свет.

happywoman.com.ua