Цистит: женская болезнь

Нет, ну где справедливость? Мочевой пузырь есть и у мужчин, и у женщин, но его воспаление (цистит) врачи называют сугубо женским заболеванием. Почему это происходит и как себя вести при появлении цистита? Нас консультирует гинеколог клиники «Добробут» Наталья Лелюх.

Симптомы цистита

● Частые позывы к мочеиспусканию.

● Озноб, небольшое повышение температуры (37-37,5).

● Боль при мочеиспускании.

● Помутнение мочи.

● Появление в моче капелек крови.

Причины возникновения цистита

1. Переохлаждение. Короткие юбочки, тонкие колготки, промокшие ноги и сидение на холодных парапетах - все это приводит к переохлаждению органов малого таза и развитию острых воспалительных процессов как в половых органах, так и в мочевыводящей системе.

2. Инфекционное заражение. Анатомически уретра женщины короче и шире мочевыводящего канала мужчины. Именно поэтому инфекционным агентам попасть в мочевой пузырь женщины не составляет большого труда. Тем более что большинство из них живет по соседству: во влагалище и прямой кишке. При благоприятных условиях (например, снижении иммунитета после перенесенной простуды) болезнетворные бактерии могут проникнуть в уретру, а оттуда добраться и до мочевого пузыря.

3. Первый секс. В гинекологии существует такое понятие, как «цистит медового месяца». Он возникает после первого сексуального контакта как реакция на знакомство с микрофлорой партнера.

Скорая помощь при цистите

Первое, что можно сделать при приступе цистита - воспользоваться теплой грелкой, приложив ее на область мочевого пузыря, либо сделать себе теплую ванночку (лучше с добавлением слабого раствора марганцовки или травяных отваров из ромашки или календулы). Если спазм не отпускает, можно выпить какой-нибудь обезболивающий препарат. Впрочем, вылечиться от цистита с помощью этих нехитрых манипуляций нереально, так что на следующий день после приступа цистита обязательно посетите гинеколога или уролога.

Диагностика

● Гинекологический осмотр.

● УЗИ почек и мочевого пузыря.

● Бакпосев из влагалища.

● Общий анализ мочи.

● Бакпосев мочи с определением чувствительности к антибиотикам.

Лечение цистита

Если цистит имеет бактериальную природу, лечить его придется с помощью антибиотиков (которые убивают патогенную микрофлору) и уросептиков (препараты, снимающие воспаление). Чтобы предупредить дисбактериоз, параллельно врач должен назначить препараты, восстанавливающие микрофлору влагалища и кишечника. Если же болезнь вызвана гинекологическим заболеванием (например, эрозией шейки матки или гарднереллезом), обязательно придется пролечить и его.

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