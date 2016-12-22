Топ 10 антицеллюлитных продуктов

Бороться с целлюлитом можно не только в тренажерном зале или кабинете косметолога, но и за обеденным столом. Ведь многие продукты, такие как сельдерей или ананас, по праву могут называться натуральными антицеллюлитными средствами. Во-первых, потому, что способствуют сжиганию жира, во-вторых, выводят лишнюю жидкость из организма, а в третьих, содержат антиоксиданты. Вот десятка лучших антицеллюлитных продуктов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Черешковый сельдерей. Этот овощ обладает мочегонными и слабительными свойствами, улучшает пищеварение. Не нравится горький вкус сельдерея? Что ж, придется потерпеть, ведь именно горькие вещества ускорят процесс метаболизма жиров и приводят к исчезновению целлюлита. Содержащиеся в сельдерее растительные гормоны и эфирные масла тоже очень полезны в борьбе с «апельсиновой коркой». К тому же этот овощ притупляет чувство голода и помогает вывести из организма лишние жиры и углеводы. Главное - не есть сельдерей с майонезом, иначе о похудении придется забыть. А вот немного белого сыра в салате из крупно нарезанного сельдерея - как раз то, что нужно!

Лук-порей. Этот корнеплод прекрасно очищает жидкостные среды организма, выводит токсины и побеждает целлюлит. Еще один плюс: благодаря луку любители спорта могут избавиться от ломоты в теле после тренировок. Кстати, готовить лук-порей лучше всего в пароварке или есть сырым, приправив его легким соусом.

Зеленый чай. Зеленый чай готовится из сухих листьев чайного дерева, которые не прошли процесса ферментации. Благодаря этому напиток из них стимулирует расщепление жира, выводит из организма липиды, скапливающиеся в жировых клетках, понижает уровень холестерина в крови, обладает мягким мочегонным эффектом, тем самым способствуя похудению. Так что привычка выпивать каждое утро чашку зеленого чая с несколькими каплями лимонного сока поможет быстро и эффективно очистить организм от всего лишнего.

Баклажан. Волокна баклажана препятсвуют усвоению большого количества жира, поступающего в организм с пищей. Кроме того, баклажан вполне можно назвать низкокалорийным продуктом, если, конечно, не жарить его в большом количестве масла. Чтобы сохранить полезные свойства баклажанов, готовить их следует на пару, на гриле или запекать в фольге.

Красные фрукты. Они не только способствуют кровообращению, но и замедляют процесс старения клеток благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Еще один плюс - фрукты не нужно готовить!

Репчатый лук. Этот овощ быстро и эффективно снижает уровень глюкозы в крови, ускоряет метаболизм жиров, выводит лишнюю жидкость из организма, благодаря чему весьма успешно борется с целлюлитом. Употреблять репчатый лук можно как в салатах, так и в супах.

Капуста. Надежный союзник в борьбе с целлюлитом - это конечно же капуста. Этот универсальный овощ регулирует метаболизм углеводов, притупляет чувство голода, насыщает организм витамином С, магнием, железом, кальцием, йодом и цинком. Но самое приятное то, что при всех своих полезных свойствах капуста содержит минимум калорий (28 калорий на 100 г). Так что капуста - продукт полезный во всех отношениях.

Ананас. Плод и стебель ананаса содержат бромелайн, выводящий из тканей лишнюю жидкость. Кроме того, ананас практически не содержит липидов. Единственный минус - высокое содержание в нем глюкозы. Так что не стоит слишком увлекаться ананасом, поедая его килограммами.

Сладкий перец. Болгарский перец обладает тонизирующими и бактерицидными свойствами, улучшает пищеварение, помогает сократить накопление жира, снизить аппетит и частично предотвратить усвоение липидов и углеводов. Есть перец можно в сыром или жареном виде.

Петрушка. Зелень петрушки снижает аппетит, улучшает пищеварение, выводит токсины из организма. Кроме того, петрушка сокращает накопление жира, что приводит к исчезновению целлюлита. Смело добавляйте ее во все блюда, начиная с супов и заканчивая салатами.

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