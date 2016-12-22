Хламидиоз: болезнь бездетных семей

Хламидиоз - одно из самых распространенных заболеваний на земле. Ежегодно его выявляют более чем у 100 миллионов человек (и это лишь в тех случаях, когда пациент обратился к врачу). Чем же опасно это заболевание? Как передается хламидиоз и можно ли от него избавиться навсегда? Нас консультирует гинеколог-эндокринолог Киевского роддома № 7 Наталья Владыкина.

Кто такие хламидии: бактерии или вирусы?

В научном мире до сих пор ведутся споры по поводу того, кто такие хламидии. Одни ученые утверждают, что это бактерии. Другие уверены, что хламидии - вирусы. А третьи настаивают на том, что эти микроорганизмы нечто среднее между первыми и вторыми, так сказать, промежуточное звено. Излюбленное место обитания хламидий - человеческий организм, точнее, слизистые оболочки (желудочно-кишечный тракт, маточные трубы, влагалище, уретра, легкие и даже глаза). При этом стоит сказать, что эти микроскопические паразиты чрезвычайно живучи и необычайно коварны.

Способ заражения

Носитель хламидиоза - зараженный человек. Чаще всего возбудители передаются во время незащищенного секса (без презерватива). Риск подцепить это заболевание достаточно велик - от 70 % до 90 %. Вот почему хламидиоз, обнаруженный у одного партнера, автоматически дает право усомниться в здоровье второго. Впрочем, бывают случаи и бытового заражения хламидиозом (через общее полотенце, нижнее белье и т. д.), хотя этот способ передачи встречается довольно редко, ведь вне человеческого организма вирус живет всего несколько минут и быстро погибает. Гораздо чаще хламидиоз передается от матери к ребенку (во время прохождения малыша по родовым путям).

Симптомы хламидиоза

Первые две недели после заражения болезнь может никак себя не проявлять. Но со временем могут появиться:

● незначительные ноющие боли внизу живота;

● слизистые выделения из влагалища (желтоватые или прозрачные);

● иногда возможны боли при мочеиспускании;

● досаждает зуд и жжение в области промежности;

● общая слабость;

● боли в области поясницы.

В чем опасность хламидиоза

Несмотря на неопределенность и смазанность симптомов, гинекологи не считают хламидиоз безобидным заболеванием. Ведь большое скопление хламидий провоцирует заболевания матки (эрозия), почек (пиелонефрит), бронхов (хламидийные бронхиты), влагалища (вагиниты и кольпиты). Но хуже всего то, что скопление этих коварных микроорганизмов делает непроходимыми маточные трубы. А ведь именно здесь сперматозоид отца встречается с яйцеклеткой матери. И чтобы эта встреча состоялась, диаметр труб должен быть 4 мм. Но в некоторых случаях из-за жизнедеятельности хламидий проходимость маточных труб либо снижается до 0,5 мм, либо полностью отсутствует. Стоит ли удивляться, что женщины с диагнозом «хламидиоз» годами не могут зачать ребенка?

Если же сперматозоиду каким-то чудом удалось встретиться с яйцеклеткой, еще не факт, что беременность закончится благополучно - из-за непроходимости труб оплодотворенная яйцеклетка может не добраться по узкой трубе до полости матки. В результате яйцеклетка вынуждена прикрепляться к стенкам маточной трубы, брюшной полости, к яичнику или другому непригодному для развития плода месту. В этом случае врачи говорят о наступлении внематочной беременности.

Диагностика

1. Заподозрив наличие хламидий, врач в первую очередь назначит анализ крови (из вены), чтобы по реакции иммунной системы удостовериться, есть ли в организме инфекционный процесс и насколько он активен.

2. Подтвердить или опровергнуть наличие хламидий может только ПЦР диагностика - мазок из цервикального канала (вход в шейку матки).

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