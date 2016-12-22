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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Где искать витамины весной
    Опубликовано: 2016-12-22 11:44:56

    Зачем пить синтетические витамины, если в продуктах полно натуральной аскорбиновой и фолиевой кислот, бета-каротина и других полезных веществ?

    Где же их искать в холодное время года? Нас консультирует главный специалист по гигиене питания Министерства здравоохранения Украины, заведующая лабораторией детского питания НИИ питания Украины, кандидат медицинских наук Валентина Кульчицкая.

    Как проявляется недостаток витаминов

    ● Вялость, нежелание что-либо делать.

    ● Сонливость в течение всего дня.

    ● Снижение концентрации внимания, несвойственная вам рассеянность.

    ● Ослабление иммунитета до такой степени, что одна болезнь следует за другой.

    ● Чувство усталости с самого утра.

    ● Беспричинная раздражительность.

    ● Кожа становится сухой, бледной, лицо - изможденным.

    Каких именно витаминов не хватает

    Для нормальной работы организма человеку необходимо около 20 витаминов. Часть из них он получает из окружающей среды, часть синтезируется желудочно-кишечным трактом, а часть поступает с продуктами питания. Причем жирорастворимые витамины (А, Е и D) более стойкие к воздействию окружающей среды, поэтому их дефицит человек испытывает редко. А вот водорастворимые (С, H, РР и витамины группы В) очень быстро разрушаются и выводятся из организма, поэтому их баланс необходимо постоянно поддерживать в организме, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    Итак, если вы:

    ● Часто и подолгу болеете (больше трех раз в месяц), жалуетесь на ломкость сосудов и частые кровотечения из носа, устали бороться с синяками, возникающими от малейшего прикосновения, и кровоточивостью десен, вероятнее всего, вам недостает витамина С.

    Где искать: зимой витамина С больше всего в капусте, особенно в квашеной и ее рассоле. Отличным источником аскорбиновой кислоты может стать и клюква, а также картофель, цитрусовые, зеленый лук, зелень петрушки и укропа.

    ● Стали хуже видеть, особенно в сумерках, жалуетесь на шелушение кожи, покраснение глаз, слезотечение на морозе, выпадение волос, вам не хватает витамина А.

    Где искать: в говяжьей печени, икре, сливочном масле, молоке, сливках, яйцах, моркови. Однако зимой в молоке, сметане и куриных яйцах этого витамина мало.

    ● Стали необычайно нервозной, забывчивой и раздражительной, жалуетесь на вялость кишечника, скорее всего, вам не хватает витаминов группы В.

    Где искать: в мясе, печени, яйцах, молоке, сыре, пшеничном хлебе грубого помола, крупах, твороге.

    ● Плохо спите, теряете аппетит, мучаетесь частыми головными болями, жалуетесь на головокружения, страдаете от дерматитов, значит, вам не хватает витамина РР.

    Где искать: в говядине, телятине, субпродуктах, ржаном хлебе, гречневой и рисовой кашах, горохе, картофеле, дрожжах.

    ● Плохо переносите белковую пищу, жалуетесь на вздутие кишечника, страдаете от дерматитов (диатезов), плохо спите и чувствуете упадок сил, вам не хватает витамина Н.

    Где искать: в печени, почках, горохе, сое, фасоли, дрожжах, свекле, капусте.

    Как лучше всего сохранить витамины

    Не секрет, что витамины очень быстро и легко разрушаются. Этому способствуют и прямые солнечные лучи, и длительное хранение в холодильнике, и контакт с воздухом, и мелкая нарезка. Но больше всего вреда витаминам наносит тепловая обработка. Вот почему, употреблять овощи и фрукты лучше всего в виде соков, салатов, запеченными или приготовленными на пару. Рыбу и мясо лучше всего запекать. Что же касается отваривания, то здесь потери витаминов составляют 50 %, поэтому если перед вами стоит выбор - отварить картофель или пожарить, выбирайте последний вариант. Если же без отваривания никак не обойтись, кладите овощи в уже закипевшую воду (это сократит время термической обработки, а значит, позволит сохранить больше витаминов). Что же касается злаков, то их следует предварительно замачивать: промойте крупу под проточной водой, а затем оставте в чистой воде на ночь. Утром слейте остатки воды, залейте кашу кипятком и проварите в течение 3-5 минут.

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