Цветотерапия: как лечит одежда

Психологи уверены, что женщина, предпочитающая серые цвета в одежде, хочет остаться незамеченной и вообще ждет не дождется, когда ее оставят в покое. Дама, выбирающая синие блузки и костюмы, устала от суеты и мечтает об умиротворении. А вот особа, обожающая все красное, жаждет быть в центре внимания, она готова к бою, причем как на любовном, так и на карьерном фронте. Впрочем, цвет одежды может не только рассказать о наших тайных желаниях. С его помощью вполне можно решить проблемы со здоровьем. Как? Воспользовавшись приемами цветотерапии.

Авторство метода

Цветотерапия, или лечение с помощью цвета, известна человечеству еще со времен расцвета Древнего Египта. Об этом методе археологи заговорили после того, как обнаружили в древнеегипетских храмах и усыпальницах специально оборудованные комнаты, устроенные таким образом, что проникающие туда солнечные лучи преломляются, заливая помещение тем или иным цветом солнечного спектра. Ученые полагают, что в таких комнатах древнеегипетские эскулапы проводили сеансы цветотерапии, избавляя пациентов от болезней с помощью шести основных цветов: красного, оранжевого, синего, фиолетового, зеленого и желтого. Однако научное обоснование цветотерапии было найдено лишь в 50-е годы прошлого столетия: удалось доказать непосредственную связь между цветами, которые улавливают наши органы зрения, и реакцией вегетативной нервной системы, влияющей в свою очередь на психические, обменные и иммунные процессы организма.

Суть метода

Около 80 % информации, которую воспринимает наш мозг, поступает туда через органы зрения. Причем, в отличие от многих животных, человеческий глаз способен различать самые тончайшие цветовые нюансы. Вряд ли это случайность. Особенно если учесть, что расшифровкой этой информации занята третья часть нашего мозга! Но интересно даже не это, а то, какое колоссальное влияние на весь организм способна оказывать «цветовая» информация. Первой на поступившие извне импульсы реагирует эндокринная, затем нервная, потом иммунная, кроветворная, половая и пищеварительная системы. Причем красный и оранжевый действуют на все эти системы возбуждающе, желтый и зеленый - умиротворяюще, синий и фиолетовый - успокаивающе, а черный и белый - охлаждающе. Пытаясь доказать силу цветотерапии на практике, американские ученые провели интересный эксперимент, в котором было задействовано свыше 10 000 студентов и студенток самых разных рас, возрастов и вероисповеданий. В ходе эксперимента молодежь несколько минут смотрела на оранжево-красный цвет, а затем на голубой и синий. После каждого такого созерцания ученые измеряли пульс, давление и следили за дыханием добровольцев. Оказалось, что красный и оранжевый повышали артериальное давление, частоту сердечных сокращений и дыхание студентов, а голубой и синий, наоборот, замедляли все эти процессы. Причем цвет действовал таким вот образом абсолютно на всех студентов. Без исключения!

Показания

● Цветотерапия стимулирует кровообращение, нормализует деятельность сердечно-сосудистой системы, снижает сильное сердцебиение, лечит аритмию, стабилизирует артериальное давление, борется с головными болями.

● Устраняет застойные явления во внутренних органах.

● Укрепляет нервную систему.

● Высвобождает скрытый творческий потенциал, повышает настроение, борется с депрессией, помогает при нервном истощении, лечит бессонницу.

● Нормализует обменные и гормональные процессы в организме.

● Улучшает пищеварение, регулирует работу половых органов, поджелудочной железы.

Как действуют цвета

Красный возбуждает. Стимулирует все обменные процессы, кровообращение, сердечную деятельность. Устраняет застойные явления, компенсирует недостаток энергии, возбуждает аппетит. Красный цвет в спальне сделает сексуальную жизнь более насыщенной, а в столовой - разбудит аппетит.

Оранжевый гармонизирует работу всего организма. Благотворно влияет на половую, иммунную и пищеварительную системы. Согревает, снимает нервное напряжение, поднимает настроение, стимулирует жизненную активность. Подходит для спортивной одежды.

Желтый - отличный антидепрессант. Укрепляет нервную систему, способствует очищению организма, чудесно справляется с кожными заболеваниями, ускоряет мыслительные процессы, улучшает работу печени. Желтый цвет идеален для детской комнаты.

Зеленый - цвет умиротворения. Придает уверенность в себе, отлично снимает последствия стресса и интеллектуального перенапряжения. Благотворно влияет на работу сердца, снимает приступы головной боли, помогает уставшим глазам быстро восстановиться. Зеленый уместен в рабочем кабинете и учебном классе.

Синий проясняет мышление. Охлаждает и успокаивает. Регулирует работу сердца, снимает мышечное напряжение. Поможет успокоить излишне возбудимого ребенка. Повышает защитные силы организма. Прекрасно справляется с бессонницей и нервными срывами. В спальне синий цвет поможет гиперактивному сексуальному партнеру, а также уместен на кухне, где обедают тучные люди.

Фиолетовый вдохновляет, повышает творческий потенциал человека. Ускоряет духовный рост, благоприятно влияет на сосуды, способствует легкому и спокойному сну, успокаивает расшалившиеся нервы. В гардеробе творческой личности обязательно должно быть фиолетовое платье, блузка или хотя бы шарфик. Подойдет этот цвет и для интерьера студии.

Белый несет в себе энергию холода и чистоты. Его созерцание стимулирует работу главных фильтров человеческого организма - почек. Цвет дает энергию, снимает воспаление, очищает от всего лишнего и наносного.

Черный охлаждает, дарит чувство защищенности. Однако в то же время несет энергию страха, протест, беспокойство, нервозность. На физическом уровне черный цвет способствует снижению температуры.

Чакры и их цвета

Воздействовать на зрительные анализаторы можно с помощью одежды и украшений, которые мы подбираем себе на интуитивном уровне. А можно попытаться повлиять на тот или иной орган с помощью энергетических центров (чакр), которые ему соответствуют.

● При болезнях горла на область чакры Вишуддха (шея) нужно надеть голубое украшение, а еще лучше обвязать это место сине-голубым шарфиком.

● При заболеваниях половых органов воздействовать нужно на самую нижнюю чакру Муладхара, расположенную в районе малого таза. Ей соответствуют оттенки красного.

● Чакра Свадхистана, отвечающая за органы пищеварения, расположена чуть ниже пупка - ей подходит оранжевый цвет.

● Чакра Манипура (печень, селезенка) расположена в области солнечного сплетения. Она нуждается в оттенках желтого.

● Сердечная чакара Ана-хата любит зеленый цвет, поэтому при сердечной недостаточности хорошо помогают зеленые украшения и одежда тех же тонов.

● Чакре Аджна (сосредоточена между бровями), отвечающей за состояние головы, соответствует синий цвет.

● А коронная чакра Сахасрара (расположена на самой макушке) нуждается в оттенках фиолетового.

Важные нюансы

● Цветотерапия «работает» и в интерьере. Для этого необязательно затевать в доме ремонт, достаточно развесить на стенах картины или репродукции, написанные в цвете, который необходим вашему организму в данный момент.

● Того же эффекта можно добиться и с помощью рисования. Работая с гуашью нужных вам тонов, вы ненавязчиво сможете подкорректировать свое настроение, подпитав слабые органы и системы с помощью энергии, заложенной в цветовой гамме. Кстати, развесив свои художества по всей квартире, вы продлите воздействие цветотерапии на свой организм.

● Можно воспользоваться и лампами со специальными цветовыми фильтрами или просто поменять бра на ночном столике.

Противопоказания

Цветотерапия противопоказаний практически не имеет. Исключение составляют душевные болезни, при которых следует осторожно относиться к воздействию на психику таких возбуждающих тонов, как красный, оранжевый и ярко-фиолетовый.

Продолжительность сеанса

Специалисты считают, что 30-60 минут цветотерапии вполне достаточно для того, чтобы зрительные анализаторы передали в мозг информацию о длине цветовой волны и «запустили» изменения в работе органов и систем.

Благодарим за предоставленную информацию кандидата медицинских наук, преподавателя Международной Су-Джок академии и Украинской ассоциации нетрадиционной медицины Ирину Герман.



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