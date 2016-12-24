Что следует знать об интимной женской зоне

Многие и многие женщины не знают об этой части своего тела даже необходимых фактов. Между тем, эта информация поможет им лучше узнать себя, свое тело и распознать тревожные симптомы болезни.

"Влагалище – это такая же часть женщины, как сердце или рука», – говорит доктор Дженнифер Эштон (Jennifer Ashton) из США, которая является автором популярных книг о физиологии человека.

Не нужно спринцеваться или делать специальные «чистки» для вагины. Влагалище самоочищается. Необходимо лишь нанести при гигиенических процедурах умеренное количество средства для ухода за интимной частью тела, чтобы не разрушить нормальный баланс бактерий и вызвать дополнительные проблемы. Выделения из влагалища нормальны, когда они бесцветны. Влагалище укрыто слизистой оболочкой, в которой предполагается наличие отделяемого. У некоторых женщин, которые принимают противозачаточные таблетки, выделения могут быть более обильными, чем у других. Изменения в выделениях могут означать инфекцию. Кандидозы довольно распространены, это белые творожистые выделения из влагалища, которые сопровождаются зудом и покраснением, болями при половом акте и мочеиспускании. Доктора иногда прописывают таблетки. Другая общая инфекция – вагинальный бактериоз, симптомами которого являются зеленоватые выделения с резким запахом

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